Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akseki Devlet Hastanesi HIMSS akreditasyonu (dijital hastane) almaya hak kazandı. Hastane Antalya’da akredite olan ilk kamu hastanesi ve 4. kamu sağlık tesisi konumuna yükseldi.

HIMSS akreditasyonu ile ilgili açıklamada bulunan Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, “Uluslararası alanda tanınan HIMSS akreditasyonu ile teknolojiyi daha iyi kullanarak tıbbi hatalar en aza indirilirken, hastaların güvenliği en üst düzeye çıkartılmış oluyor. Dijital hastanelerde hekimlerimiz ve hemşirelerimiz hastalarına ait bilgilere zaman ve mekân kısıtlaması olmadan erişebileceğinden; vatandaşlarımızın hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza inecek, hastaya ayrılan vakit artacaktır. Kâğıt ve röntgen filmi kullanımı azalacağından film ve kırtasiye maliyetleri asgari seviyeye düşecektir. Ayrıca radyolojik görüntüler CD ve dijital ortamlar üzerinden verileceği için çevre de korunmuş olacaktır. Elektronik sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkân sağlanarak, hastaların tedavi süreçleri bir bütün olarak takip edilmekte, bu uygulama, teşhiste ve hasta işlemlerinde hız kazandıracak, değerlendirmelerde doğruluk ve kaliteyi artıracaktır” dedi.