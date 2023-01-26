Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki Bucakalan Mahallesi’nde 30 yıllık su deposunu yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki Bucakalan Mahallesi’nde 30 yıllık su deposunu yeniledi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçelerin eksiklerini bir bir gideren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Bucakalan Mahallesi sakinlerini de temiz suya kavuşturdu. Bucakalan Mahallesi’nde 500 abonenin yararlanacağı 100 metreküplük 1 adet yeni prefabrik depo ASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmayla hizmete sunuldu.

Bucakalan Mahalle Muhtarı Hüseyin Kurter, yıllardır su deposu mücadelesi verdiklerini belirterek, "Eski deponun hali çok kötüydü. Her yeri patlaktı, gelen suyun yarısı da boşa gidiyordu. Yetersizdi. Başkan Böcek, gerekli talimatları verdiler ve yeni depomuz yerine kondu. Mahalle halkı da memnun oldu” dedi.

Bucakalan Mahallesi sakinleri de eski ve kirli olan depodan gelen suyu içemedikleri için hayvanlarla, araçlarla kuyulardan su taşıdıklarını anlatarak, temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.