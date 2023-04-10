Konya Amatör Küme, Süper Grup’ta mücadele eden Akşehirspor, ligin bitimine 1 hafta kala garantilediği şampiyonluğunu kutladı.

Son maçında rakip takımın sahaya çıkmayacağını açıklamasıyla hükmen galip olarak 3 puan daha alan ve ligi 64 puanla namağlup lider olarak tamamlayan Akşehirspor oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Rakip filelere 84 gol gönderen Akşehirspor, ligin en çok gol atan takımı olma başarısını da gösterirken kalesinde ise 21 gol gördü.

Akşehirspor’un, Nasreddin Hoca Stadyumu’ndaki kutlamalarında şampiyonluk kupasını, teknik direktör, yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, alt yapı sorumlusu, idareciler, futbolcular tek tek kaldırdı. Stadyumda isimleri okunan futbolcular ise sahaya alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde çıktı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kutlamalarda yaptığı konuşmada Akşehirspor için yeni hedefin 3. Lig olduğunu söyleyerek, “Hiçbir başarı tesadüf değildir, bir başarıda tek kişinin omuzlamasıyla olmaz. Takım hareketidir, gayretle olur, mücadeleyle olur. Bu gayreti, bu mücadeleyi, takım hareketini başta futbolcularımız, hocamız, yönetim kurulumuz, tabii ki Akşehir Belediyesi olarak bizler, takımımıza inanan esnaf ve iş adamlarımız, taraftarlarımız ve tüm Akşehir halkımızla gayret ederek bu sonuca ulaştık. Ben hepsini ayrı ayrı yürekten kutluyorum. Bugünkü bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe inşallah biz BAL Liginde durmayıp, 3. Lige, arkasından da 2. Lige yükseleceğimize inanıyorum. Bu hedefte başarılar diliyorum” diye konuştu.

Stadyumdaki kupa töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.