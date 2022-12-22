Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezi" projesi çerçevesinde Konya’nın Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yeniden tadilatı yapılan Savaş Mahallesi okulu eski binası ‘Akşehir Köy Yaşam Merkezi’ adıyla yeniden eğitim için kapılarını öğrencilere ve köy halkına açtı.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezi" projesi çerçevesinde Konya’nın Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yeniden tadilatı yapılan Savaş Mahallesi okulu eski binası ‘Akşehir Köy Yaşam Merkezi’ adıyla yeniden eğitim için kapılarını öğrencilere ve köy halkına açtı.

İçerisinde anasınıfı, Halk Eğitim Merkezi ve ilçe öğrencilerine yönelik spor, sanat, tasarım, ekoloji, bilim, P4C, akıl zeka oyunları, masal atölyeleri bulunan yaşam merkezi büyüklerin ve küçüklerin hizmetine sunuldu. Akşehir Köy Yaşam Merkezinde konuk olan öğrencilere, hem bilişsel hem de el işlerinde çocukların kendilerini keşfedecekleri etkinlikler tasarlanıyor. Köy yaşam merkezi bahçesinde; oyun spor parkuru, kamp ateşi ve çadır alanı; bina içerisinde ise halı dokuma, felsefe etkinlikleri, Anadolu Masalları anlatımı, bilimsel deneyler ve bahçeden toplanan doğal malzemelerle çeşitli sanat etkinlikleri yapılıyor.

Köy halkı tarafından da desteklenen halk eğitim kurslarına rağbet gün geçtikçe artıyor. Çocuklarını anasınıfına bırakan veliler halk eğitim merkezi kursundan faydalanıyor. Ayrıca ilçe öğretmen ve öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan, ders dışı etkinlikler için tercih edilen Akşehir Köy Yaşam Merkezi’ni son 1 ayda binden fazla öğrenci ziyaret etti.

"Binin üzerinde öğrenci merkezi ziyaret etti"

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımızın kapalı köy okullarının hayata geçirilmesi, Köy Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Savaş Mahallemizde bir Köy Yaşam Merkezi oluşturduk. Köy Yaşam Merkezimizde anasınıfı, halk eğitim kurslarımız, 7 tane atölye ve çocuklarımızın oynayabileceği survivor tarzı parkurlar ve ateş çukuru bulunmaktadır. 3 öğretmenimiz devamlı olarak burada bulunmaktadır. Randevu sistemi ile Akşehir’den öğrencilerimiz buraya gelip çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar. Şu ana kadar binin üzerinde öğrenci bu merkezi ziyaret ederek, oyunlar oyandılar, hoşça vakit geçirdiler. Bu köy yaşam merkezimizin oluşturulmasında bizlere destek veren Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit’e, Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir’den gelerek Köy Yaşam Merkezinde ateş başında şarkılar söyleyip, survivor parkında eğlenip, atölye sınıflarında çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerde Köy Yaşam Merkezini çok beğendiklerini, burayı tüm herkesin ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.