Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki iş yerleri yönelik denetimleri sürüyor.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki iş yerleri yönelik denetimleri sürüyor.

Akşehir halkının daha hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kuaför, lokanta, fırın, şarküteri, market, berber ve kasaplardan oluşan işletmelerin işyeri açma çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kurallarını ve fiyat tarifelerini denetledi. Ekipler ayrıca satışa hazır ürünlerin; son kullanma tarihini, fiyat etiketini ve gramajlarını da denetleyerek eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı. Kural ihlali yapan işyerleri, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri açısından uyarıldı ve verilen süre sonunda yapılacak kontrollerde aynı hatalar tekrarlanıp yapılan uyarılar dikkate alınmamışsa yasal işlemlerin başlatılacağı konusunda bilgilendirildi. Bazı işyerlerinde yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçen ürünlere de el konuldu. El konulan ürünler zabıta ekipleri tarafından gömülerek imha edildi.