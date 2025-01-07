Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 276 içimlik kağıt bonzai, farklı miktarlarda uyuşturucu hap ile sentetik bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.B., N.K., A.Y., M.B., M.T., A.T., E.T., C.B. ve F.G. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 276 içimlik kağıt bonzai, farklı miktarlarda uyuşturucu hap ile sentetik bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis, 9 şüpheli hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yaptı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.B., N.K., A.Y. ve M.B. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden Y.B. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken N.K., A.Y. ve M.B. isimli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan Y.B. Akşehir Cezaevi’ne gönderildi.