Konya’nın Akşehir ilçesinde 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde trap atışı yarışması düzenlendi.

Çekişmeli atışların yapıldığı yarışmada bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde düzenlenen Trap atışı yarışmasındayız. Trap atışı yarışmaları yapıldı ve ödüllerini yarışmacı arkadaşlarımıza takdim ettik. Bu yıl yarışmamıza katılım daha da fazla oldu ve bu yıl 68 katılımcı oldu. Afyonkarahisar’dan, Konya’dan, Uşak’tan, Isparta’dan katılım olduğu gibi komşu ilçelerimizden de katılımlar oldu. Ben şahsım adına tüm katılan yarışmacı arkadaşlarımı kutluyorum. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanımız Tolga Soylu beye de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, “Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Senelerdir düzenlemiş olduğumuz trap atışı yarışması desteklerini esirgemediği için Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmamıza ilgi gösterilmesinden oldukça mutlu oldum. Yarışmacı arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenler ve ödülleri ise şu şekilde belirlendi: 1- Kamil Selçuk - Av Tüfeği, 2- İbrahim Arslan - 1 Koli Av Fişeği, 3-Mustafa Tama - Av Çadırı,4-İbrahim Aslan - Olta Takımı, 5-Hamza Arslan - Yelek ve Kılıf, 6-Anıl Türkoğlu - Av Çantası, 7-Bahadır Aktaş -Kütüklük

Etkinliğe; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda yarışmacı ve vatandaşlar katıldı.