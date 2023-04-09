Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlene Ramazan eğlence programları yoğun ilgi görüyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda hafta sonu iftar sonrası yapılan Ramazan eğlencesi programında; Karagöz Hacivat gösterisi ile İbişle Efendisi oyunu, çocuklar için yarışmaların yanı sıra, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri yapıldı. Çocukların büyük beğenisini toplayan gösterilerde özellikle palyaço ve maskotlar çocuklardan büyük ilgi gördü. Karagöz ve Hacivat ile İbişle Efendisi oyununa çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi. Programda; Akşehir Belediyesi tarafından pamuk şeker, patlamış mısır ikramı da yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel’in de bir süre izlediği programda Başka Akkaya, etkinliğe katılan vatandaşların Ramazan-ı Şerif ayını tebrik edip, çocuklarla da sohbet etti.