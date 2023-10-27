Zaferin Karargahı Akşehir’den Cumhuriyetin 100. Yılına sloganı ile Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen güreş müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.

Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve AK-YÖR-DER iş birliği ile düzenlenen güreş müsabakası final karşılaşmaları Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Final müsabakalarını; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Dilber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel, AK-YÖR-DER Dernek Başkanı Mehmet Yaşar Örs ve vatandaşlar izledi. Finalde 8 müsabaka gerçekleştirildi. Küçük erkeklerde 30-45-52 kilogram karşılaşmaları yapılırken, Yıldız erkeklerde 58-70-110 kilogram müsabakaları gerçekleştirildi. Yıldız Kızlarda da 55 kilogramda tek final müsabakası yapıldı. Müsabakalara toplam 32 sporcu katıldı. Müsabakalarda 1854 Akşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan güreşçiler de yarıştı. Müsabakaların çoğu tuşla sona ererken, derece yapan sporculara madalyaları final müsabakalarını izleyen protokol tarafından takıldı.

Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde güreş müsabakalarını düzenlediklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak güreş müsabakalarına çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 1854 Akşehir Belediye Spor Kulübü’nü kurmuştuk. O kulüpteki aktivitelerden birisi de güreşti. Şu anda yarışan güreşçilerimizin büyük bir kısmı da 1854 Akşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu. İnşallah Akşehirimizde güreşte artık çok önem kazanacak. Bu vesileyle ben Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bize Cumhuriyeti bahşettikleri içinde onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılı hakkında da duygularını ifade eden Başkan Akkaya “Gerçekte bu yıl önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. Yılını idrak ediyoruz. Bu anlamda da birçok etkinlikler yapıyoruz. Bu önemli yıldönümünde ne kadar etkinliklerde yapsak tabi ki azdır. Birçok sportif müsabaka, sergiler ve yarışmalar yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhurbaşkanımızda ‘Türkiye Yüzyılı’ diye güzel bir hedef koydu. Bunun içini doldurmakta başta biz idarecilerin görevi akabinde de gençlerin görevi diyorum. Türkiye inşallah Cumhuriyetin 100. yılında sporda, kültürel ve teknolojik alanda çok güzel gelişmelerle Cumhuriyetin 100. Yılını duyuracaktır. İyi ki Cumhuriyet var dedirtecekler” diye konuştu.