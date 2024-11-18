Konya’nın Akşehir ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik ara tatil kampı düzenlendi.

Akşehir İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından öğrencilerin ara tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla “Gözümün Nuru Namaz” temalı bir günlük ara tatil kampı Yunus Emre Camii Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Erkek ve kız öğrenciler için iki ayrı günde düzenlenen kampta, değerler eğitimi, cemaatle namaz kılma bilinci kazandırılması hedeflendi. Kamp süresince akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler ile etkinlikler ve oyunlar organize edildi.

Kamp süresince eğlenerek öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, kendileri için özel hazırlanan organizasyondan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.