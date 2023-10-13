Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversiteli gençler için narkogençlik konulu bilgilendirme semineri yapıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Ahmet Demirtaş tarafından Akşehir’de bulunan üniversite 1. sınıf öğrencilerine narkogençlik hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. Seminerde, uyuşturucu madde kullanımının nedenleri ve çok boyutlu zararları üzerinde duruldu. Uyuşturucunun zararları, uyuşturucu kullanan kişilerin nasıl tepki verdiği ve kişinin uyuşturucu kullandığını belli eden davranışları anlatıldı. Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen narkogençlik bilgilendirme seminerine Akşehir’de bulunan üniversitelerin 1. sınıfına başlayan öğrencilerden 480 öğrenci ile öğretim üyeleri ve psikolog katıldı. Programın sonunda karşılıklı olarak soru cevap şeklinde öğrencilerle sohbet edilirken katılımın ve ilginin yoğun olduğu görüldü.