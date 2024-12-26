Konya’nın Akşehir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu organizesinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse tarafından Modern Çağın Sorunu Baba Yoksunluğu konulu konferans verildi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans Akşehir Oba Camii İmam Hatibi Osman Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, ailenin toplumumuzun yapı taşını oluşturan bir temel olduğunu, küresel çapta aileye yönelik ciddi bir saldırının olduğu dönemde yaşanıldığını, bu meyanda Akşehir Müftülüğü olarak; aileye yönelik çeşitli konferanslar ve eğitim seminerlerinin düzenlendiğini ve aileye yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aileyi ayakta tutan değerleri güçlü kılmanın, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Konya İl Müftüsü Ali Öge de “Ailevi problemlerin çokça yaşandığı bu çağda, bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı ailesi olarak, toplumun temelini oluşturan bu yapıyı korumak ve yaşatmak amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda aile ve dini rehberlik bürolarımızın rutin olarak devam ettirdiği faaliyetlere ilaveten ailenin bütünlüğünü korumak adına düzenlenen konferanslar; bu önemli görevi yerine getiriyor” İfadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, son dönem araştırmalarına göre, günümüzde ailenin en ciddi sorunlarından birinin babalığın ölümü ve anneden yoksunluk sendromu olduğunu belirterek, babaların aile içindeki rollerine, modern çağda bu rollerin neden zayıfladığına ve bu durumun çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmanın ardından Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Prof. Dr. Saffet Köse’ye teşekkür ederek, hediye verdi.

Programa, Akşehir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.