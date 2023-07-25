Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bir ilk daha gerçekleştirerek kronomid sineğine karşı dron ile müdahale de bulundu.

Akşehir Belediyesi değişen ekosisteme ve artan sıcaklıklara bağlı olarak son yıllarda görülmeye başlanan kronomid sineği için biyolojik mücadele çerçevesinde dron desteği ile mücadele başlatarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediyeden yapılan açıklamada, daha önceki uygulamalarda ulaşılamayan bölgelere dron sayesinde ulaşılarak çok daha etkin bir mücadele sağlandığı ve bu mücadelenin belli aralıklarla düzenli olarak devam edileceği bildirildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise yaptığı açıklamada, “Günümüz şartlarında maalesef iklim değişikliği ile havaların bir anda ısınması ve soğuması, mevsimsel döngülerin zaman değiştirdiği şu günlerde, şehir merkezimizde ve bağlı mahallelerde göl kaynaklı olarak yaşadığımız kronomid uçkunla karşı karşıya kaldık. Ayrıca bu sene mevsim şartların üstünde oluşan yağmurların Akşehir Gölü çevresinde de bataklık alanında artış oldu. Durgun su, gölet ve bataklıkların ana kaynağı olduğu bu sinek türünde ilaçlamanın öncelikle larvalara karşı yapıldığını ve zararlının erişkin hale gelip insan ve hayvanlara zarar vermeden kontrol altına alınıp, düzenli olarak popülasyonları takip edilen vektörel mücadeleye karşı en etkin yöntem olan Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ekolojik sisteme ve diğer canlılara hiçbir zararı ve yan etkisi bulunmayan biyolojik larvasit ile ilaçlama çalışmalarımız gerçekleşti. Drone aracılığıyla yapılan bu mücadele düzenli olarak sürdürülecektir” dedi.