Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi ile Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak başlatılan kanser tarama etkinliği için taraflar arasındaki protokol yenilenerek imzalandı.

Protokol imzalanması için Akşehir Belediyesi başkanlık makamında bir imza töreni düzenlendi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Vekili Nureddin Hamad hazırlanan protokolü imzaladı. İmzalan protokol ile vatandaşların kanser taramalarındaki farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hedefleniyor. Protokol gereğince; Akşehir’e bağlı başta merkezden uzak mahallelerdeki kanser tarama hedef nüfusuna dahil olan vatandaşların Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akşehir Devlet Hastanesinde taramalarının yapılabilmesi için Akşehir Belediyesi tarafından ulaşımlarının sağlanması hedeflenmekte. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Akşehir Belediyesi olarak bir protokol imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde Akşehirli hemşerilerimizin kanser taramalarını yapmıştık. Bu yılda o protokolü yeniledik, yine bu bir yıllık süreç içerisinde Akşehirimizin özellikle kırsal kesimindeki köy ve kasabalarında yaşayan hanım kardeşlerimizin kanser taramaları için protokolü imzaladık. Akşehir Belediyesi olarak biz köy ve kasabada yaşayan hanım kardeşlerimizin Akşehir’e intikalini, transferini sağlayacağız. Akşehir’e getirilen hemşerilerimiz, Akşehir Devlet Hastanesi ile Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı kanser tarama merkezinde tetkikleri yapılacak, gerekiyorsa başka hastanelere sevk edilecek, gerekmiyorsa belediyemizce sağlanan araçlarla köylerine intikalleri sağlanacak. Burada önemli olan kansere yakalanmadan ön tanı koyabilmek, farkındalık oluşturabilmek. Her yıl böyle bir taramayla hanım kardeşlerimizi kansere karşı korumak, kanser oluşması halinde ilerlemeden çabucak tedbir alarak hem hemşerilerimizin yorulmasını önlemek hem de devletimize olan sağlık giderlerini asgariye indirmek hedefleniyor. Ben bu noktada İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Akşehir Devlet Hastanesi tüm yetkililerine teşekkür ediyorum. Belediye olarak sadece işimiz yol yapmak, park yapmak ya da imar çalışmaları değil. Spora destek vermek, sosyal hayata dair tüm müzik, sanat, kültür gibi konulara destek vermek, turizmi geliştirmek gibi konularda olduğu gibi bu sağlık konusunda da destek olmak bizim için önemli bir görev diyorum. Şimdiye kadar yine birçok konuda sağlık müdürlüğümüze destek vermiştik, ortak projeler yapmıştık, bu otak projelerden bir tanesi de bu kanser tarama projesidir. Ben Akşehirimize hayırlı olmasını diliyorum, Akşehir’imizin daha sağlıklı yaşaması, geleceğe daha sağlıklı adımlarla ilerlemesi anlamında bu projeyi çok önemli buluyorum” dedi.

Son yıllarda kanser rahatsızlıklarının arttığına ve bu rahatsızlıklarda tedavinin çok kolay olmadığına dikkat çeken Başkan Akkaya, “Çok uzun ve çok maliyetli bir tedavi devletimiz için. Birçok ülkeye göre baktığımız zaman Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizden, cumhurbaşkanımızdan, gerçekten sağlıkta çağ atladık. Birçok Avrupa ülkesinden gerçekten sağlık güvencemiz, sağlık hizmetlerimiz çok çok üst seviyede. Bu kanser olayı her geçen gün yaygınlaşıyor ve tedavisi çok külfetli bir olay. Onun için kısa sürede ön tanıyla bunu tespit etmek, hastalık ilerlemeden tedavisini oluşturmak hem Akşehirli hemşerilerimizin sağlığını korumak hem de devletimize olan külfeti azaltmak adına bu kanser tarama yani ön tanı olayını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.