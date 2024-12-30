Konya’nın Akşehir ilçesinde hayırsever aile tarafından okula kütüphane yaptırdı.

Akşehir’e bağlı Engili Mahallesi’ndeki Hasan Doğan İlkokulu ve Ortaokulu’na Hakim Muammer Şatıroğlu adına ailesi tarafından kütüphane yaptırıldı. Engili Hasan Doğan İlkokulu/Ortaokulu’nda emekli öğretmen Nimet Şatıroğlu tarafından Hakim Muammer Şatıroğlu adına yaptırılan kütüphane; Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğu, Şube Müdürü İbrahim Gülcü, hayırseverler emekli öğretmen Nimet Şatıroğlu, Prof. Dr. Lale Şatıroğlu Tufan, Prof. Dr. Çevik Tufan, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrencilerin katılımlarıyla açıldı. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek teşekkür etti.