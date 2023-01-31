Konya’nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı.

Sabah 05.00 sıralarında başlayan çalışmalarda öncelikle ana arterler açılırken sonrasında da ara yollarda temizleme çalışmaları yapıldı. Kar yağışının devam etmesi halinde ekipler açtıkları yollarda belirli aralıklarla tekrar tekrar temizleme çalışmaları yapmaya devam edecek. İlçe merkezinde yayaların kullandığı kaldırım ve merdivenlerde de belediye ekiplerince küreklerle kar temizliği çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı öğrenilirken, devam edecek kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Çok şükür, özlediğimiz berekete nihayet kavuştuk. Rahmet, yeter ki yağsın; biz gece gündüz demeden çalışmaya razıyız. Her cadde ve sokakta sizler için daima varız” dedi.