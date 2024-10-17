Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde sivil polis görevlendirerek düğünleri sıkı denetim altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede yapılan sokak düğününde H.C., İ.C. ve H.İ.C. isimli şahısların havaya silah ve av tüfeği ile ateş ettiği, H.C.’nin tüfeği aracına koyduğu düğünde görevli polis tarafından tespit edildi. İ.C. havaya ateş ettikten sonra suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Düğün yerine çağrılan Asayiş Büro Amirliği ekipleri İ.C. ile birlikte H.İ.C. ve H.C.’yi de gözaltına aldı. H.C.’nin aracında arama yapan ekipler 1 adet av tüfeği ile toplam 218 adet tabanca mermisi ile 2 adet av tüfeği kartuşu ele geçirerek el koydu. Gözaltına alınan H.C., İ.C. ve H.İ.C. isimli üç şüpheli hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ile 6136 S.K.M. suçlarından adli işlem yapılırken suç unsurlarına da el konuldu.