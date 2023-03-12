Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin kültür ve sosyal etkinlikleri çerçevesinde ilçeye gelerek bir konferans veren Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü, Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte “Değişen Dünya Müslüman Şahsiyetini” anlattı.

Yoğun katılımın olduğu konferans Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Günümüz toplumunda İslamiyet’in gerektirdiği gibi insanların yaşamadığını ve Müslüman şahsiyetine uyulmadığını belirten Abdurrahman Büyükkörükçü, bunun sebepleri hakkında bilgiler verdi. Faizin her yerde karşımıza çıktığını bunun büyük bir günah olduğunu aktaran Büyükkörükçü, zinanın yaygın hale geldiğini, insanların zekatlarını tam manasıyla vermediğini, namaz kılmadıklarını ve bununda Müslümanlığı yozlaştığını aktardı. Özellikle çocukların namaz kılması konusunda teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Abdurrahman Büyükkörükçü, babası olan ünlü İslam alimlerinden, merhum Tahir Büyükkörükçü ile yaşadıklarından da örnekler verdi. Konferans sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Abdurrahman Büyükkörükçü’ye bir plaket takdim edildi. Konferansa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.