Konya’nın Akşehir ilçesindeki Cumhuriyet Bayramının 100. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay İbrahim Polat ve Belediye Başkanı Salih Akkaya halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Mehmet Özel yaptı.

Kaymakam Özel konuşmasında, “29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla, milletimizin kötüye giden yazgısı tersine çevrilmiş, Atatürk’ün aydınlattığı yolda, onun gösterdiği hedef doğrultusunda ülkemizin ilerlemesi devam etmiş ve güçlü devlet yapısıyla dünyada söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere parlak bir gelecek, tam bağımsız bir devlet armağan edenlere sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ümüzü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, gönül borcu ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Kaymakam Özel’in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. İlçe çapında yapılan Cumhuriyet konulu resim yapma, şiir ve kompozisyon yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinin ve resmigeçit töreninin ardından Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.

100. Yılda 100 Fotoğraf Sergisi açıldı

Zaferin Karargahı Akşehir’den Cumhuriyet’in 100. Yılına, Sende de Bende de Hatırası Var. Akşehir’in Hafızası ‘100. Yılda 100 Fotoğraf’ sergisi açılışı Akşehir İlçe protokolü tarafından yapıldı. Akşehir Belediyesi öncülüğünde Emekli Öğretmen Fikri Er tarafından açılan sergi de ilçe protokolüne ve vefat eden fotoğraf sanatçısı Halit Kinvan’ın eşi Sevgi Kinvan’a plaket verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Orman İşletme Şefliği işbirliğince 100. yılda 100 adet ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Akşehir Belediyesi; Milli Mücadele’nin Batı Cephesi Karargahı olan Akşehir’deki 100 tanığı anısına 100 adet ağaç dikimini ilçe protokolünü katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirdi.