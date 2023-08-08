Konya’nın Akşehir ilçesinde araştırmanın, öğrenmenin, kardeşliğin, muhabbetin, spor ve eğlencenin bir arada olduğu Yaz Kapanış Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirilirken renkli görüntülere sahne oldu.

Akşehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kapanış Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Yaklaşık 300 kız ve 220 erkek öğrencimizin katıldığı yaz Kur’an kurslarının kapanış şenliğindeyiz. Gayemiz çocuklarımızı eğlendirirken bir yandan da eğitebilmek. Bunu da başardık, bugün çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerin yer aldığı bir ortamda mezuniyet törenlerini gerçekleştiriyoruz. Sevgili çocuklar hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yaz tatilinizi en güzel şekilde değerlendirdiniz. Kur’an kursu öğretmenlerinizden dininizi, namaz kılmayı ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrendiniz. Sizleri yürekten kutluyor, destek veren, Kur’an kursu öğretmenlerimizi de yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Akşehir Müftüsü Ahmet Müjdeci ise, “Akşehir İlçe Müftülüğü olarak Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya desteklerinden dolayı ve bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımın yoğun olduğu programda, Akşehir Kent Ormanı’nda parkur oyunları, çuval yarışı, mendil kapmaca, yakar top, ip atlama gibi oyunlarla çocuklar keyifli zaman geçirdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.