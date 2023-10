Konya’nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Nasreddin Hoca Kur’an Kursu, Kur’an kursunda eğitim alan 4-6 yaş arası 200 minik öğrencisi için Bed-i Besmele merasimi düzenledi.

Akşehir’deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, alkışlarla kendileri için hazırlanan yerlere oturan minikler, hocalarının eşliğinde besmele çekerek, Rabbi Yessir okuyup, Kur’an alfabesi olan elif-be’yi saydı. Minik öğrencilerden bir tanesinin Fatiha Suresini okumasının ardından minikler hep birlikte ilahi söyledi.

İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci programda yaptığı konuşmada, “Amacımız, gayemiz çocuklarımızı vatanını, milletini seven, memleketine sahip çıkan, Allah’ı tanıyan, peygamberi tanıyan, sağlıklı nesiller olarak yetiştirmek. Bunun için çaba gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın da böyle bu kursa devam ederken, başlarken, bu şekilde başlamaları bizim için değerli ve önemli. Biz müminler her işimize başlarken aslında Besmele ile başlıyoruz. Eğitim, öğretime de bu şekilde Besmele ile başlamış olacağız inşallah. Cenab-ı Hak çocuklarımızı hayırlı evlat etsin. Hayırlı uzun ömürler versin, sağlıkla, afiyetle yetiştirmeyi nasip etsin. Her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun. Allah hepsine zihin açıklığı versin” diye konuştu.

Müftü Müjdeci daha sonra dua etti. Duanın ardından Kuran kursundaki 200 öğrenciye belgeleri ve minik bal kavanozları verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yapılan merasimle ilgili olarak Nasreddin Hoca Kuran Kursu Yönetici Kamile Kafalı yaptığı açıklamada, “Nasreddin Hoca Kur’an Kursumuzun açılışının dördüncü haftasındayız. Elhamdülillah Akşehir’de Kur’an kurslarına yoğun bir talep olması hasebiyle büyük bir kurs yapımı gereği hissedildi. Halkımızın desteğiyle üç katlı olarak 4-6 yaş gurubu için Nasreddin Hoca Kursu yapıldı. Şu an 200 öğrencimiz var. 200 öğrencimiz ve 14 öğretmenimiz ile birlikte dördüncü haftamızda eğitimimizi sürdürüyoruz. Bu dördüncü haftamızda her şeyin başı Bismillah olduğu için biz de besmele çekerek yoğun bir dua ortamında ilim yolculuğuna çocuklarımızın besmele ile başlamasını istediğimiz için bu töreni düzenledik. Velilerimizin de katıldığı programda önce kursumuzdan süslenmiş araçlarla konvoy yaparak buraya geldik. Salon çok geniş olmasına rağmen Elhamdülillah 200 öğrencimizin 3 katı kadar velilerimizin de katılımıyla salona sığmayacak kadar büyük bir toplantı oldu. Çocuklarımız burada Besmele çektiler, Rabbi Yessir okudular. Rehberleri, kılavuzları olan Kur’an-ı Kerim’in ilk harfleri elif, be’yi sayarak, sonrasında ilk suresi olan Fatiha suresini okuyup Müftü Hocamızın güzel dualarına aminler diyerek programımızı neticelendirdik. Programımızın sonunda belge takdimimiz ve küçük birer hediyemiz oldu. Minik öğrencilerimize hediyelerimizde bal kavanozlarıydı. Nasıl ki arı çalışkanlığıyla, petek petek ballarını dokuyorsa, bizde öğrencilerimizin ilim yolundaki çalışkanlıklarıyla Kuran-ı kalplerine petek petek dokumaları niyazıyla böyle küçük bir hediye verdik. Buraya katılan tüm velilerimize teşekkür ediyor, tüm Akşehir halkımıza da kursumuza gösterdikleri teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir’deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa; Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci ile kuran kursunda eğitim alan miniklerin velileri katıldı.