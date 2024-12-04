Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen, Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi çerçevesinde Konya’nın Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi Ali Akkanat İlkokulunda öğrenciler ve velileri "Ailemle Kitap Okuyorum" etkinliğini gerçekleştirdi.

Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi; ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımını sağlayarak öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve eğitim ortamlarını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğretim programlarının yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da öğrencilerin gelişimini desteklemek için okul-aile ilişkisini güçlendirmeye yönelik etkinlikler yer alıyor. Bu proje dahilinde Karahüyük Ali Akkanat İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri ve velileri sınıf öğretmeni Nazire Kılıç nezaretinde okul kütüphanesinde "Ailemle Kitap Okuyorum" etkinliğini gerçekleştirdi. Ailelerin de öğrencinin eğitim sürecine aktif olarak katılıp çocuklarının gelişimini yakından takip etmeleri ve onlara rehberlik etmeleri hedeflenen etkinliğe planlama doğrultusunda her ay devam etme kararı alındı.