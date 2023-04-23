23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 103. yıldönümü, Konya’nın Akşehir ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşehir’deki 23 Nisan etkinlikleri, Tarik Buğra İlkokulu’nda düzenlenen program ile başladı. Etkinliklerde yağış nedeniyle program kısa tutuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol mensupları tarafından ödülleri verildi. Kutlama etkinlikleri ilerleyen günlerde aynı okulda devam edecek.

Okulda düzenlenen programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.