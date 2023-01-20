Konya’nın Akşehir ilçesinde 17 bin 90 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde 17 bin 90 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akşehir Nasreddin Hoca İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu ile şube müdürleri katıldı.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel Akşehir’in eğitim alanında, spor ve kültürel faaliyetlerde ortak paydaşların desteğiyle güzel işler çıkarttıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz cıvıl cıvıl. Onlara boş zamanlarında kitap okuyup, derslerini tekrar etmeleri tavsiyesinde bulunuyor ve iyi tatiller diliyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için her türlü çabayı fedakarca gösteriyor. Huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimiz gerçekten çok başarılı. İnşallah bu başarılarını ikinci eğitim öğretim yılında da sürdürürler. Öğrencilerimize bir karne hediyesi olarak Akşehir Belediyemizin kültürel ve sosyal faaliyetleri çerçevesinde “Keloğlanın Fendi Kralı Yendi” isimli tiyatroyu armağan edeceğiz. Bu tiyatroyu izlemeniz için sizleri Akşehir Kültür Merkezine davet ediyorum. 24 Ocak Salı ve 25 Ocak Çarşamba günü her gün 3 seans halinde 11.00, 14.00 ve 16.00 saatleri arasında bu tiyatroyu tüm öğrencilerimiz izleyebilir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerimize hazırlamış olduğu şivlilik hediyesi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Akşehir’de anaokulu ve anasınıfında bin 991, ilkokulda 4 bin 954, ortaokulda 4 bin 983, lisede 5 bin 162 olmak üzere toplam 17 bin 90 öğrenci karne aldı.