15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından İplikçi Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Akşehir İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi. Programının ardından cami çıkışında Akşehir belediyesi tarafından vatandaşlara mevlid şekeri ikramında bulunuldu. Akşehir’deki etkinlikler çerçevesinde şehitlik de ziyaret edildi. İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı ziyarette İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından dua edildi. Duanın ardından protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay İbrahim Polat, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve diğer protokol üyeleri, Kıbrıs Gazisi Yaşar Ünal’ın Yarenler Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti.