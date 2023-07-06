Konya’nın Akşehir ilçesinde, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Salaklar Sofrası, Moğolistan Akrobasi ekibinin gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Şenlik çerçevesinde ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından Türkçe’ye çevrilen “Salaklar Sofrası” adlı tiyatro oyunu, Akşehir Kültür Merkezi’nde Akşehirli izleyici ile buluştu. 2 perdelik komedi türündeki oyunda lüks bir yaşam süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının en büyük eğlencesi çevrelerindeki ilginç ve saf insanları keşfedip onlarla bir akşam yemeği boyunca dalga geçmek konusu işlenirken bu arkadaş grubunun Çarşamba günlerini “Salaklar Sofrası Günü” ilan etmeleri ve her Çarşamba toplanıp bu sofrada kendilerince eğlenmeyi adet haline getirmeleri o günkü sofraya katılmanın şartının ise herkesin yanında bir salak getirecek ve en enteresan salağı getiren büyük ödüle sahip olması işlendi. Tiyatroyu Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Temsili Nasreddin Hocayı canlandıran sinema oyuncusu Çetin Altay, bazı kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Komedi oyunun sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya oyunculara teşekkür ederek günün anısına plaket takdim edip, protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her akşam farklı etkinlikler olacak

Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda her akşam farklı gösteriler ve halk oyunları ekipleri gösterileri yer alacak. Şenlik çerçevesinde ilk gün Moğolistan Akrobasi Ekibi tarafından bir gösteri sunuldu. Meydanı dolduran Akşehirlilere ipler, çemberler ve lobutlarla gösteri sunan ekip, yaptıkları tehlikeli hareketler ile izleyenlerin yüreklerini de ağzına getirdi. Dansları ve şovları ile izleyenlerden büyük alkış alan ekibin ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen halk oyunu ekipleri de yörelerinin oyunlarını Akşehirliler için sergilediler.