Konya’nın Akşehir ilçesinde kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin müteşebbis heyetinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Cafer Onur Keskin seçildi.

19 Şubat 2021 tarihinde Akşehir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yapılan Akşehir Afyon Karayolu üzerinde Yeniköy ve Ulupınar Mahalleleri arasında bulunan daha öncesi mera olan sonrasında Hazineye devrini gerçekleşen 37,8 hektarlık alan için müracaat sonrasında 20 Mayıs 2021 tarih ve 2582259 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yer seçimi yapılan 8. Aralık 2022 tarih ve 4277033 sayılı İl Sanayi Müdürlüğünün Kuruluş ve Sicil alınması için gönderilen yazı sonrasında yapılan yazışmalarda, Konya YİKOB, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret Borsası kurucu ortaklar olarak belirlenmiş Müteşebbis Heyeti oluşturulmuştur. Oluşturulan müteşebbis heyeti ilk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret Odası Başkanı Ender Kalkan, Konya Valiliği YİKOB Şube Müdürü Gökhan Yüksel, Konya Valiliği YİKOB İnşaat Mühendisi Özge Karaarslan, Konya Valiliği YİKOB Teknisyeni İbrahim Akcura, Konya Büyükşehir Belediyesi adına Mehmet Serhat Arslan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Okcu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Serdal Baran, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman, Akşehir Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İzzet Çetin, Cavit Bahadır, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası adına Cafer Onur Keskin, Serkan Şahin, Akşehir Ticaret Borsası adına Başkan Mustafa Doğru, Rafet Akçetin katılırken toplantıda, OSB Müdürü Murat Balaman’da hazır bulundu. Yapılan ilk Müteşebbis Heyeti toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenip kuruluş protokolü hazırlanıp ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilerek sicil kaydı oluşturulacak. Sonrasında da Bakanlık tarafından belirlenen maliye hazinesinin Akşehir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne alınması, Jeolojik Etüt ve imar planları hazırlanması için gerekli işlemlere başlanacak.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bugün bizim ve Akşehir için çok heyecanlı ve onurlu bir gün. Az önce yeni kurulan Akşehir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk müteşebbis toplantısını yaptık. Bu toplantımıza Vali Yardımcımız Mehmet Ali Özkan başkanlık etti. Bu müteşebbis heyetimizde Konya Valiliği YİKOB Birimi, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Akşehir Belediyemiz, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamız, Akşehir Ticaret Borsamız yer almaktadır. Bu müteşebbis heyet toplantımız bünyesinde de yönetim kurulu heyetimizi belirledik. Yönetim Kurulu Başkanımız Helsan Gıda’dan Cafer Onur Keskin kardeşimiz. Ticaret Borsasını temsilen Başkan Yardımcısı olarak Rafet Akçetin kardeşimiz, yönetimde de Akşehir Belediyemizden İzzet Çetin, büyükşehir belediyemizi temsilen de Mehmet Serhat Arslan var. Şimdiden yeni yönetimimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Akşehir’imiz için, Akşehir çiftçilerimiz için, özellikle kiraz üreticilerimiz için çok önemli bir oluşum. İnşallah büyük büyük firmalar şu arkamızda görülen alanda konuşlandığında kirazımız daha değerlenecek, üreticilerimiz ürettikleri ürünlerin parasını daha garantili olarak pazarlayabilecekler ve şehrimizin kalkınmasını büyük katkı verecek. Ayrıca Akşehirli çiftçimizin ürettiği kirazlar başka illerden yurt dışına ihraç ediliyordu. Oradan üretilmiş gibi işlem görüyordu, oranın vergi kayıtlarına giriyordu. Bundan sonra inşallah Akşehir’imiz vergi geliri anlamında da artmış olacak. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu emeklerin içinde Milletvekilimiz Orhan Erdem emeği de çok büyük. Allah ondan razı olsun, her zaman bu konu gündem olduğunda bizim önümüzde, yanımızda, arkamızda oldu. Bakanlıklar ile ilgili konuları onun önderliğinde belediyemiz, ticaret odamız, borsamız, AK Parti ilçe Başkanımızla beraber takip ettik. Allah ondan da razı olsun diyorum. Tekrar Akşehir’imize hayırlı mübarek olsun” dedi.