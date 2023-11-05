Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, coğrafi işaretli lezzetlerini Yöresel Ürenler Fuarı (YÖREX)’nda tanıtıldı.

2-5 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen YÖREX, Yöresel Ürünler Fuarı’na Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret Borsası ve Akşehir Ziraat Odası ile birlikte katılım sağladı. Fuar çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere Akşehir’in yöresel lezzetleri tanıtıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi’nde açıldı. Akşehir’in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Bu yıl kapılarını 12. kez açan YÖREX’te temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirmek isteyenler adeta birbiriyle yarıştı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan ve yönetimi, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru ve yönetimi, Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Akşehir standında fuara gelen misafirleri karşıladı.

Akşehir standında temsili Nasreddin Hoca ziyaretçilerle fotoğraf çektirirken, Akşehir’in coğrafi işaretli lezzetleri olan; peynir baklavası, tandır kebabı, herse ve kiraz lokumu ikram edildi. Stantta, Akşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı ortaklığı ile kadınların iş hayatına katılması amacıyla kurulan Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin kurutulmuş meyve cipsleri de yer aldı. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri tarafından üretilen kırmızı işlenmiş meyvelerden ürünler ve helva çeşitleri de ikram edildi. Ayrıca Akşehir Belediyesi; faaliyetlerini, kültürünü ve gelenekleri anlatan yayınlarını da gelen ziyaretçilere takdim etti.

Fuarla ilgili konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, “Akşehirimiz; bünyesinde bulundurduğu köklü tarihin yanı sıra büyük bir kültür hazinesine de sahiptir. Ünlü halk bilgesi, nüktedan, devrinin ilim adamı Nasreddin Hoca; 13. yüzyılda Akşehir’de yaşamış ve Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan, Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada üne kavuşarak evrensel bir kimlik kazanmıştır. Akşehir’imiz; camileri, kilisesi, hamamları, medreseleri, tarihi cumbalı evleri, çarşıları ile turizmin uğrak noktası, gözbebeği konumundadır. Akşehir’imiz 16 Türküsü ve 8 adet folkloru ile kadim bir kültür deryasıdır. Sultan Dağları eteklerinde kurulu olan şehrimiz, dağ turizmi açısından da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Tırmanış, yürüyüş (treeking) ve kamp yapma açısından oldukça elverişli olan dağlarımız; yamaç paraşütü sporcularının da tercih ettiği yerler arasında yer almaktadır. Bu fuarda; Ticaret ve Sanayi Odamız, Ziraat Odamız ve Ticaret Borsamız ile birlikte tüm bu güzellikleri ziyaretçilerimize aktarabilmek için yerimizi aldık” dedi.