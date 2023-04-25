Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, bölgede yeni görülmeye başlanan ve halk arasında üvez sineği olarak bilinen Simulium Sineğinin, yapılan larva tespiti çalışmaları ile tespit edilmesinden hemen sonra biyolojik mücadele çalışmalarını başlattı.

Türkiye’nin Kızılırmak Havzası başta olmak üzere birkaç yerinde görülen, insanlara ve hayvanlara büyük ölçüde rahatsızlık veren, üretimin düşmesine neden olan Simulium Sineğinin Akşehir’de tespit edilmesinden sonra Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ekolojik dengeye zarar verilmemesini hedefleyip tamamen organik bir ürün ile mücadeleye başladı. Oksijen seviyesi yüksek temiz sularda üreyen bu sinek cinsinin Akşehir’den geçen çayda kendine yer edindiği görüldü. Uygulamaların etkinliğinin artması için özellikle yağışın olmadığı açık havalarda yapılması tercih edildi. Kullanılan ürünün herhangi bir canlıya zararı olmamakla birlikte larvaların bu ürünü tüketerek popülasyonun asgari seviyeye düşürülmesi planlanıyor. Havaların ısınmasıyla beraber başlanılan bu uygulamaya havaların soğumasına kadar belli periyotlarla sürekli olarak devam edileceği bildirildi.