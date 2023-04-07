Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan yetim, öksüz çocuklar ve aileleri, Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı kararla Ramazan ayının 15’inde kabul edilen “Dünya Yetimler Günü” sebebiyle Akşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda düzenlenen ve ilçede yaşayan yetim, öksüz çocuklar ile ailelerinin davet edildiği iftar yemeği öncesi, masaları eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte tek tek ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocuklarla sohbet edip, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi. İftar sonrasında Akşehir Belediyesi tarafından çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapılıp, rüzgargülü ve balon dağıtıldı. Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocuklara ikramlardan ve oyuncaklardan dağıtıp, onlarla fotoğraf çektirdi. İftara katılan çocuklar sonrasında palyaço ve çizgi film karakterlerinin maskotları ile eğlendi.

İftar programına AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile Akşehir Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.