Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kandil geceleri yaptığı ikram geleneği çerçevesinde, Akşehir merkezdeki 5 büyük cami ile dış mahallelerdeki camilerde yatsı namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramı yaptı.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kandil geceleri yaptığı ikram geleneği çerçevesinde, Akşehir merkezdeki 5 büyük cami ile dış mahallelerdeki camilerde yatsı namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramı yaptı.

Akşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kandil gecelerindeki ikram geleneği devam ediyor. Her kandilde çeşitli ikramlar sunan Akşehir Belediyesi, mübarek Regaib Kandili’nde de camileri dolduran vatandaşlara cami çıkısında kandil simidi ikramında bulundu. Büyükşehir yasası ile mahalle haline gelen, eskiden köy ve kasaba olan yerleşim birimlerinde de yapılan ikram, vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Akşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı kitap kafeye gelen gençlere de, Akşehir Belediyesi görevlileri tarafından kandil simidi ikramında bulunuldu.