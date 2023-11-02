Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından, bünyesinde hizmet veren ve Hizmet-İş Sendikası üyesi olan 32 kadrolu işçiye 8 bin 77 lira seyyanen zam verildi.

Akşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 32 kadrolu işçiye seyyanen zam müjdesi verildi. Hizmet-İş Sendikası üyesi olan işçilere 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldığı duyuruldu. Zam kararı ek protokol ile kesinleşti ve yürürlüğü girdi. Ek protokol sözleşmesi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hak-İş Konfederasyonu Konya İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İkinci Şube Başkanı Hüseyin Keçeci, Başkan Yardımcıları Mehmet Doğdu, Kazım Turhan, Denetim Kurulu Başkanı Özkan Dayıoğlu ile birlikte imza altına alındı.

Seyyanen zam ile ilgili konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası bünyesinde bulunan, Akşehir’imize hizmet eden 32 kadrolu arkadaşımızın ek protokol sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme ile 2023-2025 yılları arasında geçerli olan toplu iş sözleşmesine göre kadrolu işçilerin yevmiyelerine yapılan yüzde 17.55 zamma ek olarak, işçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek için seyyanen zam uyguladık. Hizmet-İş Sendikası ile imzalanan ek protokolle bir defaya mahsus olmak üzere personellerimizin maaşlarına ek olarak 24 bin 230 lira ödeme yapılacak. Daha sonrasında ise 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren her ay 8 bin 77 lira sosyal yardım ücreti ödenecektir. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum” dedi.