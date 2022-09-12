Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye 15 çeşit malzemelerden oluşan kırtasiye seti hediye etti.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye 15 çeşit malzemelerden oluşan kırtasiye seti hediye etti.

Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye yardımı, ilçedeki okul müdürlüklerine teslim edildi. Hazırlanan çantalar, belediye yetkililerince okulların açılmasından önce tüm okullar tek tek dolaşılarak ihtiyaçları oranında dağıtıldı. İlköğretim Haftası etkinlikleri nedeniyle Cumhuriyet İlkokulu’ndaki törenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ile birlikte bazı öğrencilere sembolik olarak çanta ve kırtasiye setlerini teslim etti. Cumhuriyet İlkokulu’ndaki İlköğretim Haftası etkinliklerine Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir’de 17 bini örgün eğitim olmak üzere 19 bin 167 öğrenci ve bin 300’ü öğretmen olmak üzere bin 561 personel ile eğitim ve öğretim yılına başladıklarını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Akşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, her yıl ihtiyacı olan öğrencilere az da olsa katkı vermek, onların başarılarını daim kılmak adına kırtasiye ve çanta yardımı yaptıklarını söyledi.

Tören okunan şiirler, halk oyunları gösterisi ile son bulurken, program sonunda törene katılan protokol, öğrencilerin yanına giderek yeni eğitim öğretim döneminde onlara başarılar dileyip, 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilini çaldı.