Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım çalışmaları ile depremzedelerin acısına ortak olmaya çalışan Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, bölgeye yaptığı yardımları sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım çalışmaları ile depremzedelerin acısına ortak olmaya çalışan Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, bölgeye yaptığı yardımları sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi tarafından depremzede vatandaşların kullanabilmesi amacıyla 2 adet konteyner ev ile çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile dolu tırlar depremden etkilenen Hatay’a gönderildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak için çalışmalarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Bu maksatla 2 adet konteyner evimizi ve içerisinde 6 adet bilgisayar kasası, 6 adet monitör, 6 klavye ve mouse, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet yazıcıyı deprem bölgemize gönderdik. Diğer tırımızda da yiyecek, temizlik, soba gibi ısınma gereçlerinden oluşan ihtiyaç malzemesi hazırladık. Hemşerilerimiz, iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları ile bu acılı günlerimizi yardımlaşarak ve birbirimize kenetlenerek aşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.