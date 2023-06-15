Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin kültürel ve sosyal çalışmaları çerçevesinde belediye bünyesinde oluşturulan ve Akşehir Belediyesi Bando Şefi Alpay Batu eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korosu bir konser verdi.

Akşehir Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziği korosu seçme eserlerle dinleyicilere unutulmayacak bir gece yaşattı. Nihavent, Hüseyni, Uşşak, Hicaz, Kürdi ve Hüzzam makamlarında eserlerden oluşan konserde, 10 solo, 9 koro Türk Sanat Müziği eseri koristler tarafından seslendirildi. Her meslek grubundan katılımın olduğu koronun performansı dinleyicilerden tam not aldı.

TSM Konserine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.