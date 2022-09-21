Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinde kadroya geçerek Hizmet-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinde kadroya geçerek Hizmet-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Belediye Başkanlığı makam odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bugün Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası bünyesinde bulunan Akşehir Belediyemizde Akşehirimize hizmet eden 181 arkadaşımızın toplu iş sözleşmesini Hak-İş temsilcimizle, Hizmet-İş sendika Başkanımızla beraber imzaladık. Bu sözleşme gereği yeni zamlarla Akşehir Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızdan en az alan 9 bin 136 lira, en çok alan da 11 bin 250 lira giydirilmiş net maaş almış olacaklar. Bu sözleşme 2 yıllık bir sözleşme. 6 ayda bir de enflasyon farkı bu rakamların üzerine eklenecek. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum. İnşallah aileleri ile beraber tüm personelimize sağlık, afiyet, huzur içerisinde harcamalarını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası’na bağlı işçileri ilgilendiren toplu sözleşme Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Hak-İş Konfederasyonu Konya İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası İkinci Şube Başkanı Hüseyin Keçeci tarafından imzalandı.