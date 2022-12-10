Konya’nın Akşehir ilçesinde, kültürel ve tarihi miras korunarak yapılan restorasyon çalışmaları ile harabe olan tarihi dokuların yeniden hayat bularak turizmden hak ettiği değeri alması hedefleniyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde, kültürel ve tarihi miras korunarak yapılan restorasyon çalışmaları ile harabe olan tarihi dokuların yeniden hayat bularak turizmden hak ettiği değeri alması hedefleniyor

Nasreddin Hoca’nın memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde, 73 hektarlık sit alanında yaklaşık 2 bin tarihi bina bulunuyor. Akşehir’in gerçek kimliğini ve varlığını hissettiren bu binaların 425’inin içerisinde; Cumbalı, Eli Böğründe, Kim Geldili asırlık konakların yanında; 257 adet Arasta Dükkanı, Rüştü Bey Hanı, Yukarı Hamam, Papaz Evi ve Ermeni Kilisesi restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor. Akşehir’in kültürel ve tarihi mirası korunarak yapılan restorasyon çalışmaları ile harabe olan tarihi dokuların yeniden hayat bularak turizmden hak ettiği değeri alması hedefleniyor. Akşehir Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyon çalışmaları bir bir tamamlanırken, Konya’ya gelen binlerce turistin Nasreddin Hoca’nın memleketi Akşehir’e de gelmesi hedefleniyor. Akşehir’deki restorasyon çalışmalarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’in Konya merkezden sonra en çok Selçuklu Dönemi eserine sahip olan bir kent olduğunu söyleyerek, “16 tane türküsü, 8 tane folkloru, doğal ve tarihi güzellikleriyle Akşehirimiz gizli bir turizm cennetidir. Akşehirimiz’in tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkmak ve bu tarihi dokuyu yaşatmak istedik. Akşehir artık turizmden hak ettiği değeri alması gerekiyor” dedi.

3 kültür merkezi bulunan kent

Başkan Salih Akkaya, restorasyonu tamamlanan Tarihi Ermeni Kilisesi’nin hizmete başlamasıyla Akşehir’in muhteşem bir akustiğe sahip olan 3. bir kültür merkezi ve sanat evine kavuşacağını belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Akkaya, “Akşehirimiz’deki tarihi yapıları bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Bu tarihi mekandaki restorasyon çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Tefrişat konusu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Akşehir’imizin bir anlamda 3. kültür merkezi ve sanat evi niteliğini taşıyacak bu yapı; akustiğiyle, barok tarzı işlemeleriyle hakikaten fevkalade bir tarihi bir eser” şeklinde konuştu.

Tarihi kilisenin yanındaki Papaz Evi’nde de restorasyon çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Akkaya, bu yapının da restorasyonu tamamlandıktan sonra butik otel olarak işletmeye açılacağını, Akşehir’i ziyaret eden konukların tarihi evlerin bulunduğu nostaljik sokaklarda, nostaljik bir yapıda konaklamanın keyfini yaşayacaklarını da sözlerine ekledi.

Akşehir Müze Müdürü Sevcan Çavdar da Akşehir’in bulunduğu konum itibarıyla birçok kültüre ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan, 1800’lü yılların sonlarına doğru inşa edilen tarihi Ermeni Kilisesi ve Papaz Evi’nin turizme kazandırıldığını söyledi.

Akşehir’e gezmek için gelen yerli turistler ise, “Biz buraya Nasreddin Hoca’nın diyarı diye gelmiştik ama gelince şunu fark ettik ki gezdiğimiz yerlerde, sokaklarda tarihi cumbalı evlerde bütün tarihi doku çok güzel şekilde korunmuş. Akşehir’de müthiş bir tarih var. Herkesi Akşehir’e gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.