Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akse Mezarlığı’nda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Akse Mezarlığı’ndaki bakım-onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mezarlıkta kabir aralarında yer alan yolları düzenliyor. Çalışma kapsamında, kabristan aralarındaki yollarda deforme olan taşlar sökülerek, yerine yeni kilit taşları döşeniyor. Ekipler ayrıca, Akse Mezarlığı’nda bulunan kaldırım taşlarında da boyama yapıyor. Yapılan bu yenileme çalışması, kabir ziyareti gerçekleştiren Çayırovalılar tarafından takdirle karşılanıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarının, düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.