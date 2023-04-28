Antalya Kültür Sanat’ta Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın 19612023 Retrospektif Sergisi ile Eren Eyüboğlu’nun Paris’ten Antalya’ya Renk ve Çizginin Peşinde sergileri 11 Haziran’a kadar sanatseverleri bekliyor.

Antalya Kültür Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açılan iki ayrı serginin basın lansmanı ATSO Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde gerçekleşti. Sergide çağdaş Türk resim sanatının özgün isimlerinden Eren Eyüboğlu’nun 1907-1988 tarihleri arasındaki eserlerinin yer aldığı, ‘Paris’ten Antalya’ya Renk ve Çizginin Peşinde-Eren Eyüboğlu’ başlıklı 46 eser ve çağdaş Türk seramiğin geliştiği döneme tanıklık eden sanatçı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın ‘19612023 Retrospektif Sergisi’nde 90 eseri yer aldı. Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu ve Akademisyen ve Sanatçı M. Candan Güngör’ün küratörlüğünde hazırlanan iki sergide toplam 136 eser 11 Haziran tarihine kadar sanatseverlerin gösterimine sunulacak.

“Bizim için çok anlamlı”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ali Bahar, şehrin kültür ve sanatla taçlanması adına Antalya Kültür Sanat’ın çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Bahar, “2015 yılında ben de meclis başkan vekiliyken, o dönemki Başkanımız Çetin Osman Budak’ın vizyonuyla buranın kültür sanata ayrılmasına karar verildi. Şehrimiz bir turizm şehri, Türkiye’nin dışarıya açılan kapısı ve evrensel bir şehir olarak görüyoruz kendimizi. Fakat yabancı misafirlerimizi kentin merkezine sokamamaktan yakınıyoruz. Bu durumu pozitife çevirmek istiyoruz ve kent merkezimizi bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz. Sanat da bunu yapabilmenin en önemli enstrümanlarından biridir. Bugün de yönetim kurulumuzla birlikte kendi dönemimizin ilk sergisini gerçekleştiriyoruz. Bizim için bu çok anlamlı. Buraya çok iyi bir iş getirdik. Bunu tanıtmak hepimizin şehre bir borcudur. Bunu Antalya’nın her yerine birlikte yayalım” diye konuştu.

Kızılcan’ın 62 yıllık sanat yolculuğu

‘Paris’ten Antalya’ya Renk ve Çizginin Peşinde’ sergisinin sahibi Eren Eyüboğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu, “Eren Hanım, Antalya’dan resimlerine çok detay katarak kullanıyor, bu bakımdan Antalya’nın Eren Hanım’ın hayatında önemli bir yeri olduğunu görebilirsiniz. Eren Hanım burada olsaydı eminim gurur duyardı ve mutlu olurdu” dedi.

‘19612023 Retrospektif Sergisi’ hakkında bilgiler veren Seramik Sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan, “Kilometre taşı olarak gördüğüm eserlere ilişkin bir seçkiyle karşınızdayım. 1961 yılında Prag’da, Uluslararası Seramik Akademisi’nin yarışmalı sergisinde gümüş madalyayla onurlandırıldığı duvar uygulamaları, 2023 yılında ürettiğim son eserlere kadar bu sergide yer alıyor” diye konuştu.

Lansmana; Eren Eyüboğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu, Seramik Sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan, Başkan Bahar’ın eşi ve Seramik Sanatçısı Şebnem Bahar, Sanat Tarihçisi ve Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu, ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Sarı ve Hakan Pakalın, AKS Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Meclis Üyesi Ömer Gilan, ATSO Meclis Üyesi Durmuş Küçükayaz ile davetliler katıldı.