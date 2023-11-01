Muğla’nın Köyceğiz ilçesine Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ziyaret gerçekleştirdi.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, ilk ziyaretini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’a yaptı. Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Maslak, kendilerine teşekkür etti. Ziyarette Kaymakam Maslak, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski’ye hediye takdim etti. Daha sonra Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Başkan Kamil Ceylan Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski’ye kilim hediye etti.