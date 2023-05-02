Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 yarışmasında Aksaray Belediyesi de yerini aldı.

Türkiye ve dünyadan binlerce takım ve yüzbinlerce katılımcının başvurduğu TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarında; Aksaray Belediyesi, FPN Drone Yarışına ve İnsanlık Yararına Teknoloji takımlarına destek verdi. 2022 yılında Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST bu yıl ise İstanbul’da yapıldı. 27 Nisan tarihinde başlayan yarışmalar 1 Mayıs’ta sona erdi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde yer alan Aksaray Belediyesinin standı özellikle gençler tarafından büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden gençler Aksaray Bilim Merkezi’nin açtığı sergiyi gezerek keyifli vakit geçirdi. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde festival alanına giden Aksaraylı gençlerde Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde hayata geçirilen teknolojik ürünleri inceleme fırsatı elde etti.

Aksaray’da gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü imkânı seferber eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, TEKNOFEST alanına kurulan stant ile ilgili yaptığı açıklamada, “TEKNOFEST demek Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin büyük hedefleri demek. Biz de Aksaray Belediyesi olarak ülkemizin yarınları olan gençlerimiz için, her alanda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına Aksaraylı gençlerimizin en güzel şekilde hazırlanması becerilerini ve yeteneklerini sergilemeleri için Aksaray Bilim Merkezimizi faaliyete geçirdik. Bu noktada yerli, milli ve özgün teknolojileri geliştirecek gençlerimizi yarınlara tam donanımlı olarak hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.