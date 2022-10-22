Geçen yıl son 30 yılın en çetin kış mevsimini yaşayan Aksaray’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soba ve kömürcülerin yolunu tutarken, gurbetçisiyle yurtdışı bağlantısı yoğun olan Aksaray’dan yurtdışına soba satışı da yapılıyor.

Geçen yıl son 30 yılın en çetin kış mevsimini yaşayan Aksaray’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soba ve kömürcülerin yolunu tutarken, gurbetçisiyle yurtdışı bağlantısı yoğun olan Aksaray’dan yurtdışına soba satışı da yapılıyor.

Geçen yıl İç Anadolu Bölgesinde son 30 yılın en çetin kış mevsimini yaşayan Aksaray’da kış hazırlıklarını yapan vatandaşlar sobacı ve kömürcülerin yolunu tuttu. Soba alışverişinde kimi vatandaşlar sıfır soba alırken, kimi vatandaşlar eskiden kullandıkları sobaları tamire getiriyor. İşletmeler kentteki kış hazırlıklarının işleri yoğunlaştırdığını belirtirken, gurbetçilerin yaz tatili sonunda soba satın alarak yurt dışına götürdüğünü anlattı. Aksaray merkezindeki işletmeler sıfır soba satışlarında kargo aracılığı ile yurt dışına soba satışına da başladı. Kömürcülerde de hareketlilik başlarken, ithal kömürdeki maliyetlerin artmasından dolayı yerli kömür satışları artış gösteriyor. Kömür fiyatları mevsim öncesi üretim yerleri ve satış noktalarının belirlemelerine göre değişiyor.

İngiltere, Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda’ya soba satışı

Geçen seneye göre bu yıl daha çok soba satışı olduğunu ve yurt dışına da soba sattıklarını belirten esnaf Osman Kalaycı (63), “1987’den beri soba üzerinde çalışıyoruz. Soba işlerimiz çok güzel ve çok iyi. Geçen sene hem ülkemizde hem de Avrupa’da kış çok çetin geçti. Şu anda Avrupa’ya soba satıyoruz, gönderiyoruz. Bu sene Avrupa’dan daha çok soba talebi oldu. Yurtdışından gelen kardeşlerimiz yaz tatilinde buradan 25-30 soba hem kendi araçlarıyla götürdüler hem de biz kargoyla gönderdik. İngiltere, Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda gibi ülkelere soba gönderdik. Buna benzer ülkelerin soba talebi fazla. Hala da göndermeye devam ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar bu sene erkenden tedbirlerini alıyor

Hem soba hem de yakacak alışverişine gelen Cafer Selvi (58) bu sene erkenden tedbir aldıklarını belirterek, “Geçen sene kışımız çok çetin geçti. Kardan baca görünmüyordu. Sobayı yaktıktan sonra baca göründü. Biz bu sene tedbirimizi daha erken almak istiyoruz. İnşallah kışımız daha çetin geçer, mahsulümüz daha iyi olur, memleketimiz daha iyi olur” dedi.

Alışverişe gelen Fevzi Solak (49) da hazırlıklarını tamamladığını ifade ederek, “Geçen yıl kar kış güzel, bereketli bir yılımız geçti. Bu sene de bekliyoruz. Bazen millet esaret diyor ama Allah’ın vergisi bereketi yine bekliyoruz. Bu arada soba hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi soba tedarikindeyiz. Bunun gibi odunumuzu hazırladık, sobalarımızı hazırladık. Yakacaklarla kışa hazırız” diye konuştu.

Kömür satışlarında yeni yeni yoğunluk başladığını belirten kömürcü Turgay Akçay (46), “Vatandaşlar şuan telaşta, yani kömür telaşında. Fiyatlar yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız şu anda biraz sıkıntı yaşıyor. Satışlarımız şuan yeni yeni yoğunlaşmaya başladı. İki çeşit kömürümüz var yerli ve ithal. Fiyattan şuan yerli kömür tercih ediliyor. Fiyatların yüksek olmasından dolayı ithal kömüre talep olmuyor” şeklinde konuştu.