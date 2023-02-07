Aksaray’da deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Aksaray’da deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye gönderilmek üzere yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da yardımlar toplanmaya devam ediyor. Aksaray’da birçok kurum ve kuruluşun başvurusu ile İl Kriz Yönetimi tarafından başlatılan yardım kampanyasında 8 farklı nokta belirlendi. Vatandaşlara battaniye, yorgan, temel gıda maddeleri başta olmak üzere ayni ve nakdi yardım getirmeleri çağrısında bulunuldu. İl Kriz Yönetimi’nin çağrısının ardından yardım toplama noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar yardım malzemelerini teslim ederken, gün içerisinde 20 yardım tırı yola çıkarıldı. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluktan dolayı gece saatlerine kadar yardım toplama çalışmasının devam edeceği duyuruldu.

Vatandaşların yoğun desteği olduğunu belirten İl Kriz Yönetim Sorumlusu İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, “Yardım tırlarımızı deprem bölgesindeki yardım bekleyen vatandaşlarımıza süratle göndermeye çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nde de çalışmalarımız devam ediyor. Organizedeki işverenlerimizin de yoğun ve ciddi destekleri var. Yine vatandaşlarımızın Aksaray’ın dört bir yanında herkesin ciddi katkısı var. Gerçekten görülmeye değer vatandaşlarımız, hatta çocuklarımız küçük arabalardan tutun da oyuncaklarından kendileri için değerli olan her şeyi buraya ilettiler. 20’ye yakın yardım tırımız hareket etti. Bu 10 tane ilimize de hemen hemen önemli oranda yardımımız ulaşmaya çalışıyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza bu kampanyaya vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hem yardım malzemeleri getirdiğini hem de kampanyada görev aldığını belirten Recep Teke (20), “Kendi imkanlarımız doğrultusunda yardımımda bulunduk. 3-5 arkadaş toplandık, karınca kararınca yardımda bulunduk. Baktık burada da şartlar zor, şartlar gereğince bizde buraya yardım etmek istedik. Arkadaşlarımızla 4-5 arkadaş burada yardım ediyoruz. İnşallah orada zor durumda olan insanlar için de elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Dün de bir sarsıntı oldu, burada haliyle biz bile çok korktuk oradaki arkadaşların ne durumda yaşayabileceğini, ne durumda olduklarını iyi kötü anladık. O yüzden biz de yardım etmek istiyoruz” diye konuştu.