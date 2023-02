Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Aksaray’dan depremin ilk gününden bu yana 110 tır yardım gönderildi.

Aksaray Vali Vekili Murat Çağrı Erdinç, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Depremin ardından Türkiye genelinde yaraların sarılmaya çalışıldığını belirten Vali Vekili Erdinç, Aksaray’da el ele omuz omuza dayanıma içinde çalışma yapıldığını belirterek, "Hava muhalefeti, don, buzlanma nedeniyle yolların açık olması hayati öneme haizdi. O anlamda çok şükür şehirlerarası yollarımızın hepsi açık. Görevlilerimiz görevlerinin başında. Köy yollarımızın da tamamı açıldı ve çalışmalarımız devam ediyor. Esas derdimiz bu yollardan geçişlerin sağlıklı bir şekilde sağlanması. İlimizde de yardım seferberliği başlatıldı. Aksaray’ın ne kadar yardımlaşma içinde olduğunu da tüm milletimize göstermiş olduk. Deprem gününden bu yana her türlü malzemenin bulunduğu 110 tır deprem bölgesine gönderildi, ulaştırıldı. Yine hummalı bir şekilde yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bu akşam da 10’un üzerinde tır göndereceğiz. Yine Aksaray tarafından baktığımız zaman buraya gelen depremzede kardeşlerimiz için 2’inci yurdumuzu açtık. 1’inci yurdumuz dolmuş durumda. 935 misafirimiz Aksaray’da yurtlarımızda barındırılıyor. Yurt görevlilerimiz vatandaşların kayıtlarını alıyor. Her türlü ihtiyaçları, giyim, kuşam, tıbbi malzeme gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yerinde sağlık hizmeti veren poliklinik hizmeti veren sağlık personelimiz de mevcut. 112 ekiplerimiz ambulansla beraber orada hazır bekliyor. 2 yurdumuz arasında 1 kilometre mesafe var. Aksaray’da şu anada kadar ilimizde 627 kamu personelimiz, 145 aracımız bölgeye intikal etmiş durumda. 135’te AFAD gönüllüsü olay yerine gitmiştir. Bunun haricinde çok sayıda da vatandaşlarımız olay yerine ulaştı. Hastanemizde de sağlık hizmetlerimiz hıza sürüyor. 354 depremzedemiz hastanelerimizde tedavi edildi. Şu an 56 yatan ve tedavi gören hastamız var. 14’ü yoğun bakımda. Sağlıkta tüm hizmetlerimizi seferber ettik. İlçelerimizde de kaymakamlıklarımız tarafından hizmetler sürdürülüyor” dedi.