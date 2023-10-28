İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye geneli 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan “Türkiye Güven Huzur” uygulaması çerçevesinde gün boyu yapılan uygulamalarda 850 kişi denetimden geçirilirken 5 aranan şahısla birlikte tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gün boyu belirli aralıklarla kent genelinde gerçekleştirildi. Gece yarısına kadar belirli aralıklarla devam eden uygulamalarda 18 ayrı noktada görev alan polis ekipleri tüm araç ve şahısları didik didik aradı. Şahısların tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildiği uygulamalarda polis ekipleri uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Güvenlik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin görev aldığı uygulamalarda toplam 260 araçla birlikte 790 kişi denetlendi. Uygulamalar çerçevesinde 5 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 2 adet şasesi kazınmış motosiklet ele geçirildi. 47 araca işlem yapılan uygulamalarda 4 ehliyetsiz sürücü yakalanırken 3 alkollü sürücünün de ehliyetine el konuldu.