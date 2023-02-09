Türkiye’yi yasa boğan depremin acıları sarılmaya çalışırken Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım yağıyor. Aksaray’da süt üreticileri tarafından toplanan 1 milyon TL AFAD yardım hesabına yatırılarak bölgeye ulaştırıldı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin acıları sarılmaya çalışırken Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım yağıyor. Aksaray’da süt üreticileri tarafından toplanan 1 milyon TL AFAD yardım hesabına yatırılarak bölgeye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş’ta Pazartesi sabahı ve öğleden sonra meydana gelen ve 10 ili ciddi anlamda etkileyen 2 ayrı depremin ardından Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde bölgeye adeta yardım yağdırıyor. Aksaray’da vatandaşlar yardım maksatlı hummalı bir çalışma sergilerken, Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yardım kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya çerçevesinde süt üreticileri tarafından 1 milyon TL para toplandı. Paraları kendi elleriyle birliğe getiren üreticiler yetkililere teslim etti. 1 Milyon TL AFAD’ın yardım hesabına yatırılarak depremzedelere ulaştırıldı. Öte yandan birlik personeli de birer maaş yardımda bulunarak deprem bölgesine gönderdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, “Türkiye’miz büyük bir sınavdan geçti. 10 ilde deprem oluştu. Bu depremde mağdur olan insanlara yardımcı olmak amacıyla üreticilerimiz, damızlık birliği personelimiz, süt üreticilerimiz ve toplayıcılarımız bir yardım kampanyası başlattık. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel oldu, orada soğukta yaşayan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Tabi oradaki insanların çektiği sıkıntıları paylaşmaya çalışıyoruz ama bazen de elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah oradakilerine de bir merhem olmak amacıyla birlik personelimiz birer maaşlarını verdi, üreticilerimiz ise gönüllerinden ne koparsa verdiler. Süt toplayıcı arkadaşlarımızda yardımda bulunda ve yaklaşık 1 Milyon TL para topladık. Bunu da AFAD’ın hesabına yatırarak devlet eliyle oradaki insanların yaralarına merhem olur. Bu acının tarifi, anlatılacak bir şeyi yok” dedi.

Süt üreticisi Ali Balealioğlu (34), “Amacımız oradaki arkadaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmak. Bunun da devam etmesini istiyoruz. Az demeden herkesin yardımcı olmasını istiyoruz. Damlaya damlaya göl olur” diye konuştu.

Üretici Hacı Öksün (65), Türkiye’mize geçmiş olsun diyorum. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Aksaray Damızlık Birliği olarak böyle bir kampanya başlattık. Topladığımız parayı AFAD bölgesine gönderiyoruz, Allah kabul etsin. Buradaki arkadaşlarımıza da yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Üretici Yakup Ok (48) ise, “Türkiye’mizin yaşadığı bu vahim olaydan dolayı bütün yaralılarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ülkemizin bu zor durumunda bizde burada elimizden geleni yapmak istedik. Damızlık birliği üzerinden süt üreticilerimiz ve personeller tarafından elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Personel ve Muhasebe Müdürü Ömer Aksu (72) da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli olarak arkadaşlarımız birer maaşlarını yardım maksatlı bağışladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah’tan iyilik diliyoruz, inşallah bir daha böyle bir felaket olmaz. Allah’ım bizleri böyle felaketlerden korusun” dedi.