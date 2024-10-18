Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

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https://twitter.com/yilmaztunc/status/1847162556609134842

Kaynak: igf