Aksaray Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Kitap Günleri programında söyleşi düzenleyen eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, sosyal hayat ve aile hayatı konusuna değindi.

Pazar Semt Pazarı’nda oluşturulan fuar alanında yüzlerce dinleyicinin katıldığı söyleşide Alişan Kapaklıkaya, çocuk eğitimine yönelik yapılan doğruları ve yanlışları tecrübelerinden örneklendirmeler yaparak ailelere anlattı. Vatandaşların aileleri ile ilgi ile dinlediği söyleşi programında eğlenceli anlar yaşandı. Eğitimci yazar Kapaklıkaya, söyleşisinde Aksaray Belediyesinin düzenlediği kitap günlerinin ’kurumuş topraklara yağmur gibi’ düştüğünü söyledi. Hayatından verdiği örneklerle çocuk eğitimine yönelik deneyim ve gözlemlerini aktaran Kapalıklıkaya, eskiden çocukların ilgisizlikten ve sevgisizlikten mahvolduğunu günümüzde ise aşırı sevgi ve ilgiden çocukların başarısız olduğunu anlattı. Sıradan insanların başarılı olması için engellerin ve yoksullukların Cenab-ı Allah tarafından verilen nimet olduğuna dikkat çeken Kapaklıkaya, kendi çocuklukları döneminde yaşadıkları bütün zorlukların başarıyı nasıl elde ettirdiğine değindi. Ailelerde farkındalık uyandıran söyleşi programının ardından Alişan Kapaklıkaya kitapseverlerle birlikte günün anısına fotoğraf çekilerek kitaplarını imzaladı.