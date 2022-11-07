Aksaray’da derme çatma bir depoyu adeta kaçak akaryakıt ve madeni yağ üretim tesisine çeviren 3 şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Depo olarak kullanılan binada ve eklentilerinde 7 bin 500 litre kaçak yağ ve 6 adet damıtma makinesi ele geçirildi.

Aksaray’da derme çatma bir depoyu adeta kaçak akaryakıt ve madeni yağ üretim tesisine çeviren 3 şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Depo olarak kullanılan binada ve eklentilerinde 7 bin 500 litre kaçak yağ ve 6 adet damıtma makinesi ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray’ın Eskil ilçesi İstiklal Mahallesi Dayıkuyu yaylasında depo olarak kullanılan bir binaya yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak akaryakıt ve madeni yağ üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Eskil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirtilen adresi takibe aldı. 1 hafta kadar teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde Sinan M. (48) Serdar Doğan M. (44) ve Muzaffer E. (33) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Depo olarak kullanılan binada yapılan aramada ise 6 adet damıtma makinesi ve variller içerisinde 7 bin 500 litre kaçak yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.