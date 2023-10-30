Aksaray’da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, “1 tane içtim, o kadar çıkacağını düşünemedim” diye kendini savundu.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 55 ACF 937 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Metehan E. (25) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik polisleri sürücüye alkol muayenesi yaptı. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 1,23 promil alkollü olduğu belirlenirken sürücü “1 tane içtim, o kadar çıkacağını düşünemedim” diye kendini savundu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetini ibraz edememekten 951 TL olmak üzere toplam 5 bin 15 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı ehliyetli bir yakınına teslim edilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.